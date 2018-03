Ve Francii zadrželi politika, kterého těšilo, že terorista zabil četníka

Někdejší kandidát krajní levice do francouzského parlamentu Stéphane Poussier skončil v neděli v policejní cele poté, co na Twitteru vyjádřil potěšení nad zabitím četníka při teroristickém útoku. Za vychvalování terorismu mu může hrozit podle agentury AFP až sedm let vězení a pokuta ve výši až 100 000 eur (asi 2,5 miliónu Kč).