Ivan Vilček, Právo

Na Hviezdoslavově náměstí se před třiceti lety shromáždilo přes 2000 věřících, kteří se modlili a drželi v rukou svíčky. Volali po náboženských a občanských svobodách. Další stovky věřících, kteří vycházeli z kostelů, policie na náměstí nepustila a zadržela je v okolních ulicích.

Rekonstrukce 30 let starého zásahu proti tzv. svíčkové manifestaci v Bratislavě.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Veřejná bezpečnost vyzvala věřící na náměstí, aby se rozešli. Když neuposlechli, následoval zásah. Vozy Veřejné bezpečnosti najížděly do lidí, byly nasazeny kropící vozy a vodní dělo. Asi dvě stě lidí bylo zadrženo a předvedeno na policejní služebny.

Při rekonstrukci najížděly vozy SNB do lidí stejně jako v roce 1989.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Byla jsem tady i před třiceti lety a bylo to strašné. Měli jsme strach. Jsem ráda, že tato rekonstrukce ukazuje mladými lidem minulost,“ řekla Novinkám paní Alena z Bratislavy. „Vypadá to dost strašidelně, jak ta auta najíždějí do lidí. Neumím si představit, jaké to bylo před třiceti lety doopravdy,“ uvedla studentka Jarmila.