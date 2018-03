Novinky, ČTK

Babiš varoval, že se nesmí opakovat situace, kdy je Česká republika přehlasována, jako tomu bylo právě při schvalování kvót na přerozdělení uprchlíků. „To by bylo katastrofální,” podotkl Babiš. Poukázal při tom na české populisty usilující o vystoupení Česka z EU. „Já ho nechci, jsem proevropský,” poznamenal k případnému odchodu z osmadvacítka, takzvanému czexitu.

Ke kvótám řekl Babiš jasně: „Že kvóty na uprchlíky nefungují, bylo jasné od začátku.” Tato citace se dostala do titulku. „Kvóty rozdělují Evropu. To je škoda. My zkrátka máme jinou migrační historii. Máme také 2500 perfektně integrovaných Syřanů, máme Vietnamce, Ukrajince, Slováky. Ale možná je něco i na tom, že komunistické režimy u nás na východě dodnes působí na náš postoj. Vždyť AfD byla také zvlášť silná na východě Německa," řekl Babiš.

Dále v rozhovoru vysvětlil, že se ČR nezříká své odpovědnosti za řešení migrační krize, ale chce, aby se řešila mimo území EU. „Jsme solidární. Podporujeme řešení migrační krize mimo Evropu. Všechny čtyři státy Visegrádu odhlasovaly, že dají dalších 30 miliónů eur. Česká republika sama přispěla 8,7 miliónu. To je pro jeden z evropských fondů na financování italských projektů v Libyi,“ poukázal na podporu italské pomoci libyjské pobřežní stráži, která zabraňuje pašerákům převážet migranty přes Středozemní moře a vrací je zpět.

Chválil dohodu s Tureckem



Dobrá podle Babiše byla dva roky stará dohoda s Tureckem, na jejímž základě se počet příchozích do Řecka snížil až o 97 procent. Součástí dohody byla unijní finanční pomoc určená pro syrské uprchlíky na tureckém území, kterých je stále asi 3,4 miliónu.

„Nyní potřebujeme řešení pro trasu přes Itálii do Evropy," podtrhl český premiér. „A musíme lidem v Sýrii nebo jinde pomáhat přímo u nich. Potřebujeme k tomu Marshallův plán. Co se týče migrantů, už tu existuje mnoho modelů, kanadský, australský. Jenom u nás to bohužel ještě úplně nefunguje,” poznamenal Babiš.

Peníze však nejsou jediné, čím ČR přispívá. „A v minulosti jsme naše policisty poslali do Maďarska, Slovinska a Bulharska,” dodal český premiér v demisi.

Babiš rovněž pochválil nového německého ministra vnitra a šéfa bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Horsta Seehofera za vyjádření, že se v debatě o migraci se k východní části EU často přistupuje povýšeně a je používán moralizující tón: „Když se teď pan Seehofer takto vyjádřil o moralizování, mohu se z toho jen radovat."