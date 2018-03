Novinky, ČTK

„Načasování je pravděpodobně těsněji navázáno na nedávné volby v Rusku,” řekl Johnson. „Mnoho nedemokratických osobností dělá to, že když čelí volbám nebo kritickému politickému okamžiku, je lákavé vyvolat v představivosti veřejnosti obraz nepřítele,“ prohlásil. Tvrdí, že případ v Salisbury vede do Kremlu.

Na otázku, proč by to Rusko dělalo, Johnson odpověděl: „Prezident Putin chtěl ukázat, co se stane těm, kteří podporují jiné hodnoty. Můžete očekávat, že budete zavražděni,“ řekl. Putin chce podle něj vyvolávat potíže, kdykoli může.

K tomu, že se útok stal ve Velké Británii, Johnson řekl, že se to stalo proto, že země „věří svobodě, demokracii a právnímu státu”.

Ve svém projevu zdůraznil, že Británie se nehodlá zapojovat do nové studené války.

Moskva se bojí o důkazy

V Moskvě pak před pozvanými velvyslanci vysoce postavený ruský diplomat Vladimir Jermakov vyjádřil obavy, že by Britové mohli o útoku zničit klíčové důkazy. Britské úřady podle něj buď nejsou schopny ochránit lidi před podobným teroristickým útokem, anebo samy útok na Skripala a jeho dceru zinscenovaly.

„Rusko naprosto nemá nic společného (s otrávením Skripalových) už jen proto, že pro Rusko je takový hazard naprosto nepřípustný a nevýhodný ze všech hledisek," zdůraznil Jermakov, který je na ministerstvu ředitelem odboru pro kontrolu zbraní. Žádná z britských vyšetřovacích verzí při kritickém rozboru podle něj neobstojí, jde jen o hysterické obviňování Ruska bez důkazů.

Podle agentury Interfax také zdůraznil, že Rusko nikoho z útoku neobviňuje a že dřívější odvolávání se na potenciál Česka a Švédska mělo sloužit pouze jako příklad vyspělosti výzkumu.

Bývalý ruský špión Sergej Skripal, který přešel na druhou stranu a předával informace britské MI5, byl se svou dcerou Julií otráven na začátku března v Salisbury velmi neobvyklou látkou zvanou novičok. Stav obou je kritický.