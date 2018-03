Novinky

Vadala převáděl velké sumy peněz ve slovenských firmách od roku 2011, firmu AV-Real přitom založil v roce 2010. Za neobvyklý je považován převod 540 000 eur ze září 2011, do kterého byla zapojena i Trošková, byť v té době ještě s firmou oficiálně nespolupracovala.

Není jasné, zda převod prováděla ona, nebo měla zplnomocnění od AV-Realu. Trošková byla v té době pouhý měsíc spolumajitelkou firmy Gia Management, ale s AV-Realem neměla nic společného. Vadala v roce 2016 uvedl, že Trošková za něj řešila platby v bance.

Na AV-Real bylo podáno trestní oznámení, že se přes ní převáděly tři byty jen s cílem získat odpočet DPH, na což upozornil zavražděný novinář Ján Kuciak. Převod se uskutečnil v květnu 2011. Že šlo při převodech o získání vrácení DPH ve výši 80 000 eur, přiznal Ital Antonio Palombi, který byty vlastnil a je veden jako svědek - poškozený.

AV-Real požadoval vrácení DPH i u dalších obchodů z let 2013 a 2014 ve výši 40 000 eur. I když měla firma majetek ve výši dvou miliónů eur, loni skončila v insolvenci.

Podivné obchody s Albánci



Další obchody dělal Vadala s Albánci Seatem Aličaušim a Husnirizou Kukulim. I tam se jednalo o podivné transakce. Jednou se suma 480 000 eur přesunula z firmy Krempos patřící Aličaušimu do Agra, odtud do Bonivexu a pak do Stavmontu a zpět do Bonivexu. A nakonec do Diturie-S patřící Kukulimu.

Kempos měl v letech 2012 až 2014 zisky dvakrát až čtyřikrát vyšší než tržby. Tato firma v roce 2013 čerpala zemědělské dotace ve výši 2,6 miliónu eur.

Aličauši, který mimo jiné obchodoval s masem, vyvážel dobytek do Turecka, také požadoval vratky DPH. Přiznal, že se s Troškovou znal, setkali se při obchodech s masem pro Turecko.

Nákupní středisko i nadace

Kukulimu patří v Levicích největší nákupní středisko Dituria. Stejné jméno nese i nadace v Makedonii, v jejímž čele stojí profesor Musa Musai. Ten zdůrazňuje, jak islám povznesl Evropu v době, kdy ji částečně okupovali osmanští Turci.

U Kukuliho začínal i Aličauši, který je spojen s kosovskou rodinou Muslia, která měla firmy obchodují s obuví, jejichž spolumajiteli byli drogoví bossové.

Přes Slovensko vede jedna z tras, po nichž se pašují drogy z Afghánistánu a Pákistánu přes Turecko a Bulharsko do západní Evropy.

Vydat Vadalu požaduje Itálie kvůli obchodům s kokainem. Část jedné zadržené zásilky měla směřovat na Slovensko. Je také podezřelý, že na Slovensku pral pro kalábrijskou mafii peníze z drog.