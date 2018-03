ČTK

Gluškov byl v 90. letech náměstkem generálního ředitele ruských státních aerolinek Aeroflot, které podle ruských úřadů spolu s Berezovským připravil o stamilióny dolarů. [celá zpráva]

V roce 1999, kdy se Berezovskij nepohodl s Vladimirem Putinem a uprchl do Británie, byl Gluškov obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let a propuštěn byl v roce 2004. Poté se odstěhoval také do Británie, kde dostal politický azyl. A stal se tvrdým kritikem Kremlu, stejně jako Berezovskij.

V pondělí našli Gluškova mrtvého v jeho bytě. Bylo mu 68 let.

Jeho úmrtí připomíná smrt Berezovského, kterého našli před pěti lety v jeho bytě v Londýně bez známek života. Podle úřadů se oběsil. Mnozí včetně Gluškova ale verzi o sebevraždě nevěřili.