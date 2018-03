Právník a levicový politik Jasper Prigge tvrdí, že jde o diskriminaci a porušení zákona o rovném přístupu. Podle něj uzavírají sociálně slabí s charitou určitou smlouvu tím, že dají za jídlo euro. Když se pak cizincům zakazuje uzavřít takovou smlouvu, je to diskriminace.

Německý antidiskriminační úřad to vidí trochu jinak. Podle něj je pochybné někomu odmítat výdej potravin podle státní příslušnosti, ale proti zmíněnému zákonu se organizace Tafel neprovinila. Částka jedno euro je podle jejich názoru jen symbolická, nelze ji brát tak, že by charita za euro něco prodávala. Je jasné, že euro nevystihuje skutečnou hodnotu jídla. Jde tedy pouze o charitu.

Ústava mluví poměrně jasně



Profesor práva z Brém Wolfgang Däubler ale upozorňuje, že nezáleží na tom, jestli problém pod tento konkrétní zákon spadá. Odmítnutí chudí se mohou odvolat na německou ústavu.

„Tafel tady nahrazuje činnost státu, totiž ochranu před vyhladověním. I když to dělají soukromníci, musí stejně dodržovat základní práva,“ míní Däubler. Podle něj by se mohli odmítnutí žadatelé soudit. Článek tři německé ústavy zakazuje znevýhodňování na základě původu. Otázku však může rozhodnout jedině soud a do toho se zatím nikomu nechce.

Od roku 2015 počet přicházejících migrantů prudce poklesl, i tak jich za tu dobu přišlo do Německa přes milión. Atmosféra je nervózní, Němci na migranty někdy útočí. Celkem proběhlo loni 2219 útoků, v roce 2016 jich bylo 3500. Část je jen sprejování po budovách a poškozování majetku, ale někdy jde o fyzické útoky. Nejhorší je vypalování ubytoven. Loni se stalo 1906 případů, kdy násilníci zaútočili na migranty, a 313 případů, kdy byly ničeny jejich ubytovny. Zraněno bylo přes 300 lidí.