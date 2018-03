Kromě rodiny a řady místních se pohřbu zúčastnili i kolegové Kuciaka z redakce serveru Aktuality.sk.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský řekl, že útok na novináře je útokem na svobodu. „Hledat a psát pravdu je nevděčná služba. Kdokoli sahá na jejich životy, sahá i na svobodu Slovenska. To nesmíme dopustit,“ řekl.

Video

Lidé se scházejí na pohřeb Jána Kuciaka

VIDEO: Ivan Vilček, Právo

Po mši svaté byla rakev s ostatky novináře uložena za zvonění zvonů do hrobu na místním hřbitově.

Šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy se poklonil památce svého redaktora a neskrýval pohnutí. „Lhal bych, kdybych říkal, že nás to nezlomilo. Nás to opravdu zlomilo všechny. Je to hrozně smutná událost, která nám velmi ublížila. Snažíme se z toho vzpamatovat,“ řekl Bárdy

Pohřbu se zúčastnily stovky lidí.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Přijela také matka zavražděné partnerky Kuciaka Zlata Kušnírová. Rodiny mladých lidí se rozhodly, že oba pohřbí ve svatebních šatech, aby se tak snoubenci symbolicky dočkali společné budoucnosti.

Rozloučení začalo v domě smutku, následovat bude obřad v kostele, pak se smuteční průvod přesune na hřbitov. „Janka jsem znala od narození. Je mi to hrozně líto, co se stalo. Jeho rodiče se nyní musí vyrovnat se ztrátou syna,“ řekla Novinkám místní žena.

Hrob zavražděného novináře Jána Kuciaka

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Obec Štiavnik má 5 tisíc obyvatel a rodina novináře žije na jejím okraji. „My jsme ho ani neznali,“ přiznala místní podnikatelka, která provozuje v centru obce naproti kostelu kadeřnictví.

Hřbitov v obci Štiavnik v okresu Bytča

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Kuciak ve své poslední reportáži psal u působení kalábrijské mafie na východním Slovensku a její napojení na politické kruhy. To ho pravděpodobně stálo život.

Kostel, v němž se koná poslední rozloučení s Jánem Kuciakem.

FOTO: Právo

Dvojnásobná úkladná vražda

Těla muže a ženy ve věku 27 let – Kuciaka a jeho snoubenky – našla policie v noci na pondělí v rodinném domě v obci Veľká Mača. Policii upozornili příbuzní, kterým se dvojice už několik dnů neohlásila. [celá zpráva]

Kostel, kde se koná poslední rozloučení s Jánem Kuciakem

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Kuciak pracoval pro server Aktuality.sk. Údajně se chystal rozkrýt trestnou činnost italské mafie na východě Slovenska.

Smuteční oznámení FOTO: Ivan Vilček, Právo