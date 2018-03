Mayová v ostře sledovaném projevu o brexitu postavení Irska nepředestřela

Británie bude po brexitu usilovat o co „nejhlubší a nejširší” partnerství s Evropskou unií, které by co nejlépe vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran. Uvedla to v pátek britská premiérka Theresa Mayová v projevu věnovaném představám o vzájemných vztazích Londýna a EU. Očekávaný návrh toho, jaké by mohlo být postavení Severního Irska, ale Mayová nepředstavila.