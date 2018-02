„Penzion v obci Mýto pod Ďumbierom v Nízkých Tatrách provozuje společnost Istrochem Reality, která je spojovaná s Babišem. Penzion v zimě využívají školy na lyžařské výcviky dotované státem,“ napsal týdeník.

K penzionu v Nízkých Tatrách řekla mluvčí Istrochemu Judita Haneszová, že ho společnost vlastní od roku 2008 a slouží k rekreačním pobytům pro zaměstnance Agrofertu i pro další hosty.

Zmíněný penzion v létech 1994 až 1999 spoluvlastnila první Babišova manželka Beatrice. „Od té doby se po ní slehla zem a mluví se o ní jako o Columbově ženě,“ upozorňuje týdeník. Její poslední sousedé říkají, že rodinný dům v Bratislavě je psaný na Beatrice Babišovou, ale v domě bydlel její bratr. Před časem se odstěhoval a rodinný dům byl okamžitě prodán.

Zámek v Cíferu

Zmíněná společnost Istrochem je také vlastníkem průmyslového areálu v obci Cífer, jehož součástí je zámek s 18. století s rozlehlým parkem zařazený do seznamu kulturních památek. „Areál v obci Cífer prodáváme jako nepotřebný, a to za tržní cenu. Přesnou cenu se dozví jen vážný zájemce,“ řekla týdeníku Plus 7 dní Haneszová.

Plus 7 dní napsal, že od roku 2004 je jediným akcionářem Istrochem Reality česká firma SynBiol, jejíž předseda představenství i předseda dozorní rady jsou blízcí Babišovi spolupracovníci. „Součástí SynBiol je firma vlastnící kontroverzní Čapí hnízdo,“ konstatoval týdeník.

Půda pod dálnicí



Obyvatelé Borinky tvrdí, že Babiš koupil rodinný dům v obci Borinka v 90tých létech, kdy se tam údajně chtěl usadit.

„Rodinný dům i zahrada chátrají. V domě se usadil místní bezdomovec. Několik let zde visí tabule Na prodej. Na čísle, které je na tabuli uvedené, nikdo nezvedá a nikdo nereagoval ani na zaslanou SMS zprávu,“ upozornil týdeník.

Babiš má v obci vlastnit také půl hektaru orné půdy. „V budoucnu by mohl přes tento pozemek procházet obchvat dálnice D4. Znalci místních poměrů tvrdí, že Babiš půdu kupoval právě proto, že měl informace u zmíněné výstavbě,“ píše týdeník.