Když RKB zkoumala záběry, zjistila, že jde o stroj, který podle webu Russainplanes absolvoval první let v srpnu 2016. V roce 2016 vládní Speciální letecký oddíl (SLO) Rossija dostal podle vyjádření šéf kanceláře prezidenta Aleksandra Kolpakova několik nových letadel, mimo jiné i dva Iljušiny Il-96-300. V červnu to byl stroj s imatrikulačním číslem 96022 a 30. prosince s číslem 96023.

Web Russianplanes, který byl mezitím uzavřen, uvedl „na základě vlastí iniciativy, definitivně a nezvratně“ na své titulní stránce, že stroj byl 6. prosince 2017 v Buenos Aires a o den později letěl ze senegalského Zeleného Mysu do Moskvy. Právě v prosinci měl být kokain poslán v zavazadlech diplomatů, uvedla argentinská ministryně vnitra Patricia Bullrichová.

📹#12Reinas 👑#BuenosAires #Moscú 👉 Imágenes del operativo por el cual se desbarató una organización narco internacional.

12 valijas que ocultaban 389 kg de cocaína. La carga fue sustituída con harina, se coordinó una entrega vigilada ▶️ https://t.co/L5s671zetP pic.twitter.com/s4x5IFEGqb — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 23. února 2018

Kancelář prezidenta Vladimira Putina to odmítla. Představitelka úřadu Jelena Krylovová Interfaxu řekla, že informace, že se letoun SLO účastnil „přepravy kokainu, neodpovídá skutečnosti“. „Novináři dospěli k závěrům na základě nepřesných informací, v tomto případě fotografie, kterou lze pomocí moderních technologií snadno zfalšovat,“ prohlásila. Úkolem SLO Rossija je přepravovat nejvyšší představitele státu a vlády.

Případ se táhne více než rok



Kokainová kauza začala 13. listopadu 2016, když zaměstnanec velvyslanectví objevil v dvanácti kufrech ve sklepě budovy 389 kg kokainu. Vyšetřovatelé vyměnili kokain za mouku a do kufrů namontovali čidla, která informovala o jejich poloze. [celá zpráva]

Rok se nic nedělo, protože se zločincům nedařilo nalézt způsob, jak drogu přepravit do Moskvy. Zkomplikoval to návrat technického spolupracovníka velvyslanectví Aliho Abjanova do Moskvy. Ten se pak podle vyšetřování rozhodl, že kokain dostane do své vlasti v diplomatických zavazadlech, která označil za svůj majetek.

Naložena byla na palubu letadla, jímž se vracel z návštěvy Argentiny tajemník bezpečnostní rady Nikolaj Partušev, uvedl list The Daily Telegraph. Tvrzení ale bezpečnostní rada popřela.

Loni v prosinci bylo v souvislosti s případem zadrženo pět lidí, z toho tři v Rusku. Zatčen byl Abjanov, argentinský policista Ivan Bliznjuk a Vladimir Kalmykov a Ištimir Chudžamov, kteří přišli na letiště pro zavazadla.

Podle agentury Interfax pašeráckou akci zorganizovala skupina bývalých zaměstnanců velvyslanectví, kterou řídil pracovník ambasády Andrej Kovalčuk, který uprchl do Německa a Rusko na něj vydalo mezinárodní zatykač.

Do aféry je podle některých médií zapleten první tajemník ruského velvyslanectví Oleg Vorobjov, jehož jméno vyšetřovatelé zaznamenali v odposleších telefonických hovorů drogového gangu, uvedla ČTK.