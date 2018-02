„V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by to souviselo s terorismem,“ citovala BBC mluvčího policie.

Mimořádnou událost policie ohlásila v neděli večer kolem 19.00 místního času (20.00 SEČ), když dostala hlášení o výbuchu v ulici Hinckley Road.

Výbuch a následný požár dům v Leicesteru zcela zničil.

FOTO: Aaron Chown, ČTK/AP

Část Hinckley Road a také ulice Carlisle Street západně od centra byly uzavřeny a úřady vyzvaly obyvatele, aby se oblasti vyhýbali. „Situaci nyní řeší všechny složky záchranného systému. Prosím vyhněte se této oblasti,” uvedla v prohlášení místní policie.

Při explozi a následném požáru zahynuli čtyři lidé.

FOTO: Aaron Chown, ČTK/AP

Server deníku Daily Mirror tvrdí, že evakuovat se museli obyvatelé z 60 okolních domů. Do mnoha budov byla přerušena dodávka elektřiny. S požárem bojovalo šest hasičských vozů.

My friend just sent me this photo. All the drama in #Leicester tonight 😱 hope there are not too many casualties pic.twitter.com/DLwVNqkYux