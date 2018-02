„Byl (Corbyn) naverbován. Dostával za to (za informace) i prachy,” uvedl Sarkocy, který se s Corbynem stýkal pod krycím jménem Jan Dymič. Bývalý rozvědčík zároveň potvrdil dřívější informace, že se během svého působení na diplomatickém postu v Londýně s Corbynem setkával. Peníze mu nicméně sám nepředával.

Dodal, že Corbyna „přihrál” StB nyní významný poslanec labouristické strany a že naverbování Corbyna proběhlo „pod ochranou Ruska”.

Corbyn podle něj nebyl jediným představitelem labouristů, který spolupracoval s StB. „Všechny informace, které jsme dostávali nejen od něj, ale i od jednoho podpůrného zdroje, aby to bylo verifikovatelné, byly hodnoceny v Moskvě ´jedničkou´. To, co nemohli dělat Rusové, jsme dělali my,” řekl nyní 64letý Sarkocy, který žije nedaleko Bratislavy.

StB věděla, co bude Thatcherová snídat

Corbyn se podle něj například účastnil asi dvakrát ročně recepcí na československé ambasádě. Obsah získaných informací Sarkocy neupřesnil. S nadsázkou pouze řekl, že věděl, co bude mít tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová ke snídani, k obědu a k večeři a jaké šaty bude mít na sobě.

Doplnil, že motivem Corbyna spolupracovat s StB patrně nebyly jen peníze a že se s ním potkal častěji než třikrát, jak to vyplývalo z dosavadních informací. Naznačil také, že StB se o Corbyna zajímala i s ohledem na jeho kontakty na rodinu jihoafrického bojovníka proti apartheidu a pozdějšího prezidenta Nelsona Mandely.

Na dotaz, zda Corbyn věděl, že mluví nejen s diplomatem, ale zároveň s příslušníkem StB, Sarkocy odpověděl, že v té době nebylo pochyb, že českoslovenští diplomaté pracují pro StB.

Nemusel tušit, že jde o rozvědčíka



Konzervativní britský ministr obrany Gavin Williamson označil Corbyna již ve čtvrtek, kdy informací o jeho spolupráci s StB přinesl deník The Sun, za zrádce.

Podle čtvrtečního vyjádření ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové ale Corbyn patrně neměl tušení, že se stýká s rozvědčíkem. Z dokumentů podle jejího vyjádření „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem”.

Tvrzení bývalého rozvědčíka Sarkocyho, že britský politik Corbyn vědomě spolupracovat s StB, je v rozporu s dochovanými materiály, zopakoval archiv v pátek. „Kdyby byl Corbyn agent, měl by svazek vedený v jiné kategorii. To jsou svazky řádu čtyři, to znamená, že jejich čísla začínají čtyřkou,” řekla Ptáčníková.

Vysvětlila, že vedení agentů mělo svá přesná pravidla, a když se jím někdo stal, byl převeden do jiného typu svazku. Tvrzení bývalého rozvědčíka jsou podle ní v přímém rozporu s archivními materiály.

Sarkocy byl v roce 1989 z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako "RS", tedy osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent.