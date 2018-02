„Je to naše svrchované území,“ řekl předseda sněmovního branného výboru. A hned se pustil do postupu pobaltských zemí a Polska, které se cítí ruskými kroky ohrožené. „Děláme si tam, co sami chceme. Na rozdíl od nich, kteří si zvou Američany a další lidi, již jsou na nás nepříjemní.“

Šamanov reagoval na výzvu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který v prohlášení pro agenturu Interfax vyzval Rusko, aby jednalo otevřeněji: „Rusko dalo před mnoha lety najevo zájem rozmístit iskandery u Kaliningradu. Všechno, co víme, je, že to Rusko uvedlo a že investuje do infrastruktury a posiluje svou vojenskou přítomnost u Kaliningradu. Vyzývám Rusko, aby bylo transparentnější. A je to jeden z důvodů, proč jsme přesvědčeni, že Rada Rusko–NATO je velmi užitečná.“

Na to Šamanov reagoval posměšně slovy: „Jaké to obavy?”

List Izvěstija připomněl, že se už 6. února podobně vyjádřil i mluvčí ruského prezidenta Putina Dmitrij Peskov. „Chci připomenout, že rozmístění těchto nebo jiných zbraní, dislokace těch či oněch vojenských jednotek na ruském území jsou výlučně otázkou ruské suverenity.“

Iskandery jsou v oblasti natrvalo



Peskov svým prohlášením reagoval na slova litevské prezidentky Dalie Grybauskaitéové z 5. února, že Rusko dopravilo do Kaliningradské oblasti další mobilní střely: „Rakety Iskander jsou právě v této chvíli instalovány v Kaliningradě k trvalému umístění. Ohrožují nejen Litvu, ale i polovinu evropských států.” [celá zpráva]

Rozmístění raket ten den v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti potvrdil právě šéf branného výboru Šamanov. Řekl, že jde o reakci na posilování jednotek Severoatlantické aliance bezprostředně u ruských hranic. NATO se v roce 2016 v reakci na agresivní akce Moskvy vůči Ukrajině rozhodlo vyslat do Polska, Pobaltí, Rumunska a Bulharska celkem čtyři prapory a rovněž americkou obrněnou brigádu.

První rakety Iskander, které mají dolet 500 kilometrů a jsou podle západních expertů vysoce přesné, rozmístila ruská armáda v Kaliningradské oblasti už koncem roku 2016. Původně se očekávalo, že rakety, které mohou nést jaderné i konvenční hlavice, jsou v oblasti jen dočasně po dobu velkého vojenského cvičení Západ 2017.