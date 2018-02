Za možnou příčinu nehody se momentálně považuje chyba posádky nebo počasí. Terorismus zatím mezi nimi nebyl oficiálně uveden. Už byla vyvrácena spekulace, že se letadlo srazilo s vrtulníkem Ruské pošty. Ta žádné helikoptéry nemá, jen dva Tupolevy Tu-204. Objevila se ale informace, že posádka havarovaného stroje žádala o možnost nouzově přistát.

Část trosek havarovaného letadla.

FOTO: Life.ru via AP, ČTK/AP

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby ustavila zvláštní komisi pro vyšetření nehody. Ruský letecký úřad nařídil prověrku Saratovských aerolinií, které stroj provozovaly.

Záchranářům se už podařilo najít první těla obětí. Místo pádu je obtížně přístupné a technika se tam nemohla dostat, na pole dokázaly vjet jen traktory.

Trosky zříceného ruského letadla u vesnice Argunovo.

FOTO: Stringer, Reuters

Stroj havaroval ve 14:21 (12:21 SEČ), tedy sedm minut po startu. V Moskvě byla v té době zima a sníh. Záchranářům se už podařilo najít části letadla, uvedlo ministerstvo pro mimořádné události.

Letadlo viděli padat svědci, uvedla agentura Interfax. „Posádka a pasažéři neměli šanci přežít,“ uvedl pro ni zdroj z ministerstva pro mimořádné události.

„Byla přijata informace o zmizení dopravního letadla An-148 z obrazovky radaru na cestě z Domodědova do Orsku. K místu předpokládaného pádu letadla v Ramenské oblasti byla vyslána skupina záchranářů,“ ocitoval nejprve TASS vyjádření ministerstva pro mimořádné události.

Poté bylo potvrzeno, že se stroj zřítil u vesnice Argunovo, jež leží 125 km od Moskvy.

Místo havárie

FOTO: Mapy.cz

„Na palubě bylo 71 lidí. Šest členů posádky a 65 pasažérů,“ uvedly Saratovské aerolinky pro TASS. Po zmizení z radarů se podle nich nepodařilo navázat spojení s posádkou. Mezi cestujícími bylo jedno dítě, šedesát pasažérů pocházelo z Oremburské oblasti.

Antonov An-148 Saratovských aerolinií

FOTO: Profimedia.cz

Saratovské aerolinie byly založeny v roce 1994, působí na domácích linkách a jako charterová společnost. Provozují pět Antonovů An-148, které umožňují start z krátkých a nezpevněných ploch, sedm Jaků-42 a dva Embraerty-190. Havarovaný stroj byl starý osm let.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: U Moskvy se zřítilo letadlo s 71 lidmi na palubě, jejich příbuzní čekají v nejistotě na letišti v Orsku

Saratovským aeroliniím bylo v roce 2015 zakázáno létat do zahraničí, když inspektoři při namátkové kontrole zjistili, že v kabině byla osoba, která tam neměla co dělat. Letecká společnost se odvolala a bylo jí povoleno létat i do zahraničí na charterových letech. Létá ale také do Gruzie a Arménie, uvedla BBC.