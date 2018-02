Afghánec, který v Německu vraždil za konverzi ke křesťanství, dostal doživotí

Doživotní trest vězení dostal v pátek v Německu Afghánec, který loni v dubnu zavraždil ženu, jež konvertovala od islámu ke křesťanství. Odsouzený třicetiletý Hamidulláh M. ubodal šestnácti ranami před diskontní prodejnou v bavorském Prein am Chimesee o osm let starší Farimu S., která také pocházela z Afghánistánu. Činu přihlíželi její synové ve věku pět a jedenáct let.