„Návrat zahraničních bojovníků není jen o možnosti, že by se mnozí dostali do Evropy, ale je to absolutně reálné nebezpečí,“ řekl Alfano. S jeho slovy souhlasí také italský ministr vnitra Marco Minniti. Obává se, že se bývalí bojovníci Islámského státu budou dostávat do Evropy přes Středozemní moře.

„Je v našem zájmu, abychom bojovali proti obchodnímu modelu pašeráků, neboť zisky jdou organizovanému zločinu nebo na financování terorismu,“ řekl Alfano. Oznámil, že Itálie dá letos a příští rok do Fondu pro Afriku 80 miliónů eur (asi dvě miliardy korun). Z peněz by se měly financovat ekonomické a sociální rozvojové projekty v afrických zemích, určené zejména pro mladé lidi.

Itálie před rokem zřídila vlastní fond, který má pomoci africkým státům lépe střežit hranice a bránit lidem vydávat se na cestu přes Středozemní moře do Evropy. Tehdy do něj slíbila vložit 200 milionů eur.

Migrace je v Itálii jedno z hlavních předvolebních témat. Země se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky, loni jich připlulo přes Středozemní moře na 120 tisíc, o rok dříve 181 500.