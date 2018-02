Trump byl navržen na Nobelovu cenu míru

Americký prezident Donald Trump byl navržen na Nobelovu cenu míru. Uvedl to norský list Nettavisen, kterému to potvrdil ředitel Institutu pro výzkum míru v Oslu (PRIO) Henrik Urdal. Je to už třetí rok za sebou, co byl Trump navržen na tuto cenu.