Puigdemontovu kandidaturu na katalánského premiéra oznámil Roger Torrent, předseda nově zvoleného parlamentu, kde mají většinu opět zastánci odtržení: „Navrhnu Carlese Puigdemonta jako kandidáta na premiéra (Katalánska). Jsem si vědom osobní i právní situace pana Puigdemonta, ale také jsem si vědom, že má absolutní legitimitu být takovým kandidátem."

Udělal to dva dny poté, co španělský premiér Mariano Rajoy zopakoval, že Puigdemontův plán vládnout Katalánsku ze zahraničí by byl považován za ilegální. Napadl by ho u ústavního soudu.

Už 19. ledna řekl mluvčí vlády a ministr kultury, školství a sportu Mandez de Vifo: „On nebude premiérem. To se nestane. Legitimní je jen článek 155.” Tento článek zbavil Katalánsko autonomie a vrátil ho plně pod správu Madridu, jenomže Španělsko současně uspořádalo nové volby, z nichž vzešel nový parlament, který chce mít Puigdemonta v čele katalánské vlády.

Podle listu Daily Telegraph uvažoval tým okolo Puigdemonta, že by byl inaugurován na dálku po video spojení, což však odmítá Madrid, a i podle katalánských poslanců by to nebylo v souladu se zákonem. Proto se hledá východisko.

Předseda katalánského parlamentu současně poslal španělskému premiérovi žádost o schůzku. Torrent chce jednat o porušení politických práv několika nových poslanců se španělským premiérem: „Poslal jsem dopis Rajoyovi se žádostí o rozhovor kvůli nenormální situaci, v níž se nachází (katalánský) parlament. V případě osmi poslanců je porušeno jejich právo na politické zastoupení voličů." Pět z nich se nyní nachází v Belgii.

Není ale pravděpodobné, že Rajoy na schůzku přistoupí. Odmítá totiž s katalánskými politiky jednat o čemkoli, co podle něj porušuje ústavu.

Zatykače na Puigdemonta



Pokud by se Puigdemont vrátil do země, byl by zatčen. Španělský zatykač kvůli vzpouře v souvislosti s vyhlášením nezávislosti a referendem o ní nebyl zrušen.

Evropský i mezinárodní zatykač na Puigdemonta a čtyři další exministry, kteří jsou v Bruselu, zrušil soudce španělského nejvyššího soudu Pablo Llarena začátkem prosince poté, co kauzu převzal od jiné soudkyně.

Svůj krok zdůvodnil tím, že politici projevili vůli vrátit se do Španělska. Kandidovali totiž v prosincových volbách, v nichž byli zvoleni poslanci. Dodal, že by eurozatykač komplikoval španělské vyšetřování.

Španělská média ale tehdy spekulovala, že zrušení eurozatykačů je účelové a souvisí s tím, že belgický právní řád nezná pojem vzpoura a že by mohl katalánské politiky vydat jen na základě španělského obvinění ze zpronevěry veřejných fondů. Podle deníku El País by v takovém případě španělská justice nemohla Puigdemonta a vydané exministry soudit pro vzpouru, ale jen pro zpronevěru. Té se údajně dopustili uspořádáním referenda o nezávislosti Katalánska 1. října.

Katalánský separatista Carles Puigdemont (uprostřed) po příletu do Dánska

FOTO: Scanpix Denmark, Reuters

Puigdemont v Kodani



V Dánsku se má v pondělí odpoledne Puigdemont na Kodaňské univerzitě zúčastnit debaty o situaci v Katalánsku, nazvané Katalánsko a Evropa, na křižovatce k demokracii? V úterý se má sejít s několika dánskými poslanci.

Jakmile letoun Ryanairu přistál v Kodani, podala španělská prokuratura žádost o vydání eurozatykače na něj. Puigdemont utekl do Belgie poté, co byl spolu s dalšími členy své vlády po jejím sesazení Madridem obviněn ze vzpoury. Osmdesát dnů Belgii neopustil.