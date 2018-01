Výstava obrazů ze sbírky slovenského sběratele umění Ivana Melicherčíka měla trvat do 28. ledna, ale končí předčasně. Přesun děl se totiž uskutečnil bez jeho vědomí. Melicherčík je nejen majitelem obrazů, ale i autorem výstavy.

„Bylo těsně před Vánocemi, když se tam ty obrazy nainstalovaly a když jsem je viděla, mně se to prostě nelíbilo,“ cituje list Jurčovou. Obrazy byly nainstalované v prostorech, kde se konaly i svatby a tam je podle ředitelky mohly vidět i děti. Díla Načeradského hodnotila slovy, že je to „až takové porno“. Šla za primátorem města a domluvili se na přemístění obrazů.

Barbarský přístup k umění



Melicherčík zdůraznil, že k přesunu děl došlo bez jeho vědomí a díla se dostala do nevhodných a nedůstojných prostor. „Když jsem se to zcela náhodou dozvěděl, požádal jsem o předčasné ukončení výstavy. Takovýto přístup považuji za barbarský k umění, výstavě a uznávanému výtvarníkovi. Něco takového jsem ještě nezažil,“ řekl respektovaný sběratel umění a publicista. „Nevzpomínám si, že by se něco podobného od roku 1989 na Slovensku stalo,“ dodal.

„Zpráva o zásahu cenzury proti Načeradského výstavě v Piešťanech mě šokovala,“ reagoval Petr Mach, galerista spravující Načeradského dílo. „Načeradského obrazy a kresby vystavovaly významná muzea v New Yorku, ve Washingtonu, v Paříži, ve Vídni, v Berlíně i v Bratislavě. Všude se setkaly s uznalým přijetím, ale nikdy, opravdu nikdy s cenzurou,“ zdůraznil Mach.

Jiří Načeradský (1939−2014) byl výrazným představitelem figurální malby druhé poloviny 20. století. Po roce 1989 působil také jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1978 navštívili jeho ateliér členové nákupní komise pařížského Centre Georges Pompidou a zakoupili sedm kreseb pro sbírky svého muzea.