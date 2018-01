Dva Němci následně zamířili do ubytovny pro uchazeče o azyl v ulici Dresdner Strasse, bušili do dveří a rozbíjeli okna. Dvanáct obyvatel zařízení pak zaútočilo na vetřelce noži, holemi a židlemi a pronásledovalo je. Přibližně třicet místních pak vyrazilo do ubytovny.

Rvačku ukončil přibližně po hodině až příjezd asi 40 policistů povolaných z Lipska. Další vyšetřování má objasnit, co bitku vyvolalo, sdělila policie, aniž upřesnila, z jakých zemí migranti pocházejí. „Zatím není jasné, zda násilnosti mají rasistický podtext,“ informoval policejní mluvčí Andreas Loepki.

Loni v červnu zažila ubytovna ve Wurzenu policejní operaci, když ji obléhalo asi sto místních. Stalo se tak poté, co migranti napadli dva místní.