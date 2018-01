„Církev je velmi znepoko­jená, že moderní technické prostředky mohou totálně omezit lidskou svobodu,“ varoval du­chovní.

Podle něj se některé „horké hlavy“ nadšeně zasazují o likvidaci hotovosti a její nahrazení bankovními kartami a motivují to transparencí a kontrolou.

„Co když ale v určitém momentu historického vývoje bude přístup k bankovním kartám umožněn jen výměnou za vaši loajalitu?“ položil otázku. Popsal příklad nejmenované evropské země, kde lidem, kteří si přejí získat občanství nebo povolení k pobytu, nabízejí zhlédnutí videa o životě země, jejích zvycích a zákonech.

Film podle něj obsahuje „barvitě znázorněné“ téma homosexuálních menšin.

„Člověka se pak ptají, zda s tím souhlasí. Když řekne ano, je to normální, pak projde tříděním a dostane občanství nebo povolení k pobytu. Když ne, nedostane to. Co když přístup k financím bude omezen podobnými podmínkami?“ zdůraznil s tím, že církev se snaží poukázat právě na toto „nebezpečí“.

Podle něj by úřady mohly blokovat bankovní karty, pokud občan nebude dostatečně loajální.