Giuliana Farfallaová se narodila jako Pascal Radermacher v roce 1996 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa. Ve známost vešla poté, co se zúčastnila castingové show známé modelky Heidi Klumové "Příští německá topmodelka".

Podle článku v časopisu Farfallaová dala najevo, že chce být úspěšná jako žena, nikoli jako transgenderová modelka. Už svou účastí na show Heidi Klumové zamýšlela povzbudit k větší odvaze i ostatní transgendery a transsexuály.

●TRANS MODEL ON THE COVER OF GERMAN PLAYBOY

Her name is Giuliana Farfalla. She participated in the last season of Heidi Klum's "Germany's Next Top Model" .

.

.

READ MORE AND SEE THE SEMI NUDE PICTURES HERE: https://t.co/sgK75mpS9d pic.twitter.com/h5MtSIkrSR