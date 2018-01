Turisté opouštějí zasypaný švýcarský Zermatt

Zimní středisko Zermatt ve Švýcarsku obnovuje postupně po dvoudenním odříznutí od světa spojení s okolím. Kolem poledne by se mělo obnovit železniční spojení. V Zermattu uvízlo kvůli přívalům sněhu a lavinovému nebezpečí 13 tisíc turistů. Pokud to počasí dovolí, mohlo by být horské město během středy dostupné také po silnici, napsala agentura DPA.