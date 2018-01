Polsko zveřejnilo seznam lidí, kteří zneužili děti. Sexuální útočníky v sutanách vynechalo

Seznam 768 pravomocně odsouzených pachatelů zvláště závažných sexuálních trestných činů, a to zejména na dětech, je od 1. ledna letošního roku zveřejněn na internetové stránce polského ministerstva spravedlnosti. Registr, do kterého nyní může nahlédnout každý, však zamlčuje údaje o sexuálních útočnících v sutanách. To pobouřilo veřejnost i nevládní média.