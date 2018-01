„Demokracie nekončí jen jedním dnem,“ argumentoval Blair s tím, že lidé při prvním plebiscitu neznali všechny důsledky. Británie má podle něj letos poslední možnost, jak změnit vytyčený směr. „Děláme chybu, kterou současné generace neumějí pochopit a kterou nám budoucí generace neodpustí,“ řekl Blair.

„Nijak netajím, že mou touhou je, aby Británie zůstala v Unii. To bylo totiž to nejdůležitější rozhodnutí, které jsme od druhé světové války učinili,“ míní Blair, který v čele Británie stál od roku 1997 do 2007. Varoval také, že Británie po odchodu z EU zchudne a zeslábne.