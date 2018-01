Schwarz byl palubním střelcem posádky bombardéru Liberator 311. perutě kapitána Oldřicha Doležala. Ta v prosinci 1943 potopila německou zásobovací loď Alsterufer, která se pokoušela prolomit námořní blokádu s cenným nákladem wolframu pro německé zbrojovky.

Sad news - this morning in London passed away one of the last Czechoslovak pilots in WW2 @RoyalAirForce Major-General (Slovak Air Force) Ivan Otto #Schwarz. I've visited him in December celebrating his 94th birthday. We will miss this brave hero & real gentleman. Rest in peace. pic.twitter.com/SBis7lmnDE