„Proto, aby Německo nezůstávalo nadále magnetem pro běžence z celého světa, chceme zkrátit dávky pro žadatele o azyl,“ řekl listu Münchner Merkur s tím, že teprve po určité době by se podpora navýšila. Pro odmítnuté uchazeče o azyl chce CSU dávky „dalekosáhle omezit, popřípadě zavést poukázky, nikoli přidělovat peníze“.

Sociální demokracie (SPD), která se spolu s CSU a křesťanskou demokracií (CDU) kancléřky Angely Merkelové připravuje na sondážní rozhovory o obnovení velké koalice, dala ihned na srozuměnou, že s ní CSU v tomto ohledu počítat nemůže. „Všechny tyto věci přes nás neprojdou, to přece ví i CSU,“ ujistila v televizi RBB.

Přidávají se také hlasy kancléřčiny CDU

Po vraždě patnáctileté Němky, kterou minulou středu ubodal údajně stejně starý afghánský uprchlík, se bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) vyslovil pro povinné přezkoumání věku běženců, „Potřebujeme přesná pravidla pro lékařské zjišťování věku všech uprchlíků, u nichž není zcela jasné, že to jsou děti,“ řekl deníku vydavatelství Funke Mediengruppe.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann

FOTO: Michaela Rehle, Reuters

Připomněl, že tento požadavek není nový a že se za něj bude CSU zasazovat při vyjednáváních o nové spolkové vládě. „Ještě stále mnoho utečenců klame o svém věku. Dostává se jim pak zvláštního zacházení, které jim nenáleží,“ řekl.

K postoji CSU se připojil také Wolfgang Bosbach z CDU. „Opakuji to už dva roky: musíme vědět, kdo k nám přichází. To platí nejen o identitě a národnosti, ale také o věku,“ řekl.

Starosta za zelené: rukavičky dolů

Boris Palmer, starosta Tübingenu za Zelené, šel ještě dál. Doporučil, aby „stát konečně odložil glazé rukavičky“. „S tím, kdo odmítá dokázat svůj věk či odmítá podstoupit vyšetření, by se mělo jednat jako s dospělým,“ upozornil na Facebooku.

Odmítl rovněž námitky, že rentgenové vyšetření je drahé a že by to byl zásah do osobnostních práv. „Tváří v tvář nebezpečí, které od skupiny mladých mužů hrozí, považuji takový postoj za naivní,“ dodal.

Palmer, který už od roku 2015 prosazuje názory protichůdné vůči postojům své strany, která zůstává běžencům nejvíc nakloněna, týdeníku Der Stern řekl, že kvůli tomu přišel o řadu přátel a že dostává vzkazy, které ho označují za nacistu a hrozí mu likvidací.