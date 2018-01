Parkera usvědčily záběry z bezpečnostních kamer. Je na nich vidět, jak pobíhá mezi zraněnými a okrádá je. Jedné ze zraněných, vedle níž v tu chvíli ležela umírající vnučka, například odcizil kabelku s platební kartou. S tou pak zaplatil v nedalekém bistru. [celá zpráva]

Soudní proces měl začít v úterý, Parker ale nepřišel. Policie ho krátce na to vypátrala na půdě domu v Halifaxu, v hrabství West Yorkshire. Po zadržení se přiznal ke dvěma krádežím a podvodu s platební kartou. Pět dalších krádeží ale popřel.

Pomohl a pak loupil



„Ve své výpovědi přiznal odcizení věcí patřících obětem útoku v aréně a následné zneužití platební karty. V dalších věcech už obvinění vznášet nebudu,“ řekla BBC žalobkyně Louisa Brandonová. Prokuratura konstatovala také to, že Parker obětem teroru poskytl „omezenou pomoc“, aniž by to dále specifikovala.

To, že Parker skončí ve vězení, je pravděpodobné vzhledem k tomu, že byl již dříve z krádeží opakovaně usvědčen. Poprvé v roce 2000, naposledy loni v únoru.

K teroristickému útoku na koncertě Ariany Grande v Manchester Aréně došlo 22. května loňského roku. Dvaadvacetiletý islámský terorista Salman Abedi se odpálil ve foyer koncertní haly. Zavraždil 22 lidí a dalších 119 zranil. [celá zpráva]

Lidé po teroru na koncertě Ariany Grande nosili na náměstí v Manchesteru květiny. Uctili tak památku obětí.

FOTO: Reuters