Putin zmínil nedávnou schůzku s představiteli ruského byznysu, kde se jednalo o tom, jak dokončit zákony týkající se firem v zahraničí patřících ruským občanům, kteří z nich mají zisk.

Vraťte radši peníze domů, my vám je nezabavíme

„Mám ještě dva návrhy, o nichž jsem veřejně nemluvil. První se týká prodloužení doby kapitálové amnestie kvůli zahraničním sankcím, které se místo zmírňování prohlubují,“ řekl Putin s narážkou na hrozbu amerických sankcí, které by mohly ruské podnikatele s penězi v zahraničí o část jejich prostředků připravit.

V srpnu Spojené státy rozšířily sankce proti Rusku, ale vláda Donalda Trumpa koncem října poslala do Kongresu další seznam lidí, kteří by se mohli na seznamu objevit v lednu.

Kapitálová amnestie, jež vypršela v roce 2016, se týkala těch ruských podnikatelů, kteří vyvedli své prostředky do zahraničí v rozporu s daňovými zákony a zákony o obchodování s devizami, za což by jim normálně hrozil finanční postih.

Nová amnestie by podle ministra financí Antona Siluanova mohla trvat rok.

Kapitálovou amnestii Rusko uplatnilo v době, kdy se prohloubil konflikt na východě Ukrajiny a současně se dramaticky propadly ceny ropy, což vedlo k nejdelší době recese za Putinovy vlády. Iniciativa trvala 18 měsíců, ale její výsledky nebyly zveřejněny. „Nefungovala tak dobře, jak jsme doufali,“ zhodnotil ji Siluanov.

Osvobození od daně



„A druhý návrh je, aby se osvobodili od 13procentní daně podnikatelé, kteří ukončí aktivity za hranicemi a převedou je do Ruska,“ řekl Putin. Amnestie a osvobození od daní by „mohly podpořit návrat kapitálu do Ruska,“ řekl prezident Putin.

Putin taky přišel s návrhem vydat zvláštní eurové dluhopisy, aby si sankcionovaní mohli udržet své devizové majetky mimo dosah amerického ministerstva financí. Do těch by mohli investovat své peníze, což by navíc vedlo k tomu, že by vlastně převedli tyto devizy do Ruska.

V pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov varoval před dalšími sankcemi, jež by mohly vést k „neúnosným rizikům a nebezpečím“ pro vztahy s USA, které jsou beztak ve špatném stavu.

„My a naši podnikatelé opakovaně čelíme neoprávněným a nezákonným zmražením majetků na základě sankcí,“ řekl v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov: „Prezidentova iniciativa vede k vytvoření příznivého prostředí pro podnikatele, kteří se rozhodnou využít možnosti vrátit svůj kapitál (domů).“