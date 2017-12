Ostuda pro Brity. Do nové letadlové lodi zatéká

Do nové chlouby britského námořnictva, do letadlové lodi HMS Queen Elizabeth, zatéká. Plavidlo podle bulvárního listu The Sun kvůli vadnému těsnění okolo lodního šroubu nabírá až 200 litrů vody za hodinu. Námořnictvo uvedlo, že se testovaná loď po opravě vydá v novém roce zase na moře.