Zmínka o tom, že obyvatelé Jižního Tyrolska, kteří hovoří německy a ladinsky, budou moci získat rakouské občanství, se na přání FPÖ dostala do vládního programu. „Lidé z Jižního Tyrolska si budou moci požádat o rakouské občanství v roce 2018, nejpozději na počátku roku 2019,” uvedl v pondělí rakouský poslanec Werner Neubauer, který má v FPÖ na starosti vztahy s Jižním Tyrolskem. Výročí sta let od konce první světové války, po které Rakousko o Jižní Tyrolsko přišlo, by podle něj bylo ideálním datem pro zavedení navrhovaného opatření.

Tyrolsko bylo po rozpadu Rakouska-Uherska na základě smlouvy ze Saint-Germain z roku 1919 rozděleno na dvě části - rakouskou a italskou. Severní a východní část tvoří samostatnou rakouskou spolkovou zemi, jižní je součástí italského autonomního regionu Tridentsko-Horní Adiže. Němčinu za svou mateřštinu v Jižním Tyrolsku označilo v roce 2011 70 procent lidí, románský jazyk ladinštinu čtyři procenta.

Odpor v celé Evropě



Proti snaze o udělení rakouského občanství obyvatelům Jižního Tyrolska se v pondělí postavili zástupci italské vlády i opozice. „Nová rakouská vláda vedená Kurzem je výrazem dalšího úspěchu nacionalistické fronty v Evropě,” napsal na Facebooku státní tajemník ministerstva zahraničí Benedetto Della Vedova. Udílení občanství na základě etnického principu by podle něj mělo vážné následky na „multikulturní a otevřenou Evropu”. Della Vedova zároveň připomněl, že na podobném principu už v minulosti začalo občanství udělovat Maďarsko premiéra Viktora Orbána.

Kriticky reagoval také předseda Evropského parlamentu, Ital Antonio Tajani: „Evropa má sice mnoho chyb, avšak éru nacionalismu už uzavřela.” Předseda socialistické frakce v EP Gianni Pittella vyjádřil „hluboké znepokojení nad vznikem pravicově extremistické vlády v Rakousku”.

Francie vyjádřila naději, že nová vláda konzervativní Rakouské lidové strany (ÖVP) a protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) bude respektovat „evropské hodnoty”. Kritikou nešetřil ani bývalý socialistický šéf francouzské diplomacie Jean-Marc Ayrault: „Tři krajně pravicoví ministři na klíčových pozicích v Rakousku. Na co ještě evropští demokraté čekají?” Předseda německé sociální demokracie (SPD) Martin Schulz vyjádřil obavy „z posunu doprava” v řadě evropských zemí.