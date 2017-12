Dala najevo, že Salvuccio, jehož justice už potrestala za různé mafiánské přestupky, není skutečným dědicem klanu. Asi proto, že si nedává pozor.

Při jednom odposlouchaném rozhovoru se policie dozvěděla, že „v trezorech máme sto miliónů eur (2,56 mld. korun) a někdo by nás mohl na ulici zadržet s velkou částkou v hotovosti“.

Promluvila v televizi



Maria Concetta to udělala opačně. Ještě před otcovým pohřbem přítomné novináře varovala, že je požene před soud, protože nemají žádný respekt vůči zesnulému a jeho rodině.

Nežije na Sicílii, ale společně s manželem Antoninem Ciavarellem (47) ve vesničce San Antonio Salentino v okrese Brindisi, v jihoitalském regionu Apulie. O několik dní později ale kývla na televizní rozhovor s redaktory velmi sledovaného satirického programu „Le iene“ (v češtině Hyeny), který vysílá Berlusconiho program Italia 1.

A tam se zmínila nejen o svém vztahu k otci, ale i o mnohem závažnějších a doposud nezodpovězených otázkách. „Otec, aniž by se nějak skrýval, vycházel na ulici. Bez přestrojení. Občas zašel do lékárny, jindy do jiného obchodu. A kromě tohoto jsme v létě jezdili na jistou dobu k moři. A hlídky policistů či karabiniérů nás nikdy nezastavily,“ šokovala svým sdělením.

A co prohlídka?



Riinu policie zatkla 15. ledna 1993 při pátrání po vrazích soudců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina. Ovšem zatčení doprovází jedno z nevysvětlených tajemství současné Itálie. Domovní prohlídka posledního bydliště Riiny se odehrála až 18 dní po jeho zatčení. Takže buď mafie, anebo rodinní příslušníci měli veškerý čas ke zničení stop, dokumentů či kompromitujících předmětů. Zdá se, že někdo dokonce přemaloval stěny.

„K prohlídce nedošlo dřív, protože jsme doufali, že takto zatkneme i jeho komplice,“ tvrdil kapitán Claudio Mori (64), velitel oddělení karabiniérů. Jeho vysvětlení příliš nepřesvědčilo a před palermským soudem se už několik let táhne proces o údajném vyjednávání některých státních struktur s mafií.

„V podstatě mělo jít o kompromis – mafie přestane s atentáty a vydá nám Riinu i ostatní pachatele vraždy na obou soudcích. Stát na oplátku uvolní sevření,“ řekl vyšetřující soudce Antonio Ingroia (58). Nicméně proces nic neprokázal, takže vyjednávání státu s mafií zůstává nepotvrzenou domněnkou.

Prohlášení kmotrovy dcery připomíná mafiánské varování: „Do některých záležitosti je lépe příliš nevrtat, protože pak by mohly vyjít najevo věci, které by pro mnoho mocných lidí mohly být nebezpečné.“

Jinak řečeno: nesahejte nám na náš majetek, nebo se někdo bude opět třást.

Naděje na odhalení skutečné pravdy je tedy mizivá. S Riinou patrně šla do hrobu mnohá nebezpečná tajemství.