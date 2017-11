V nočním klubu na Tenerife se propadla podlaha, 22 lidí je zraněných

Na španělském ostrově Tenerife se zranilo 22 návštěvníků nočního gay klubu Butterfly Disco Pub v oblasti Playa de las Americas. Stalo se to v neděli ráno poté, co se podlaha tanečního parketu propadla zhruba tři metry do suterénu. Dle britského deníku The Guardian bylo 22 zraněných převezeno do nemocnice, šest z nich s větším a dva s opravdu vážným zraněním.