„Pokud nedojde k všeobecné dohodě o podmínkách odchodu do 14 dnů, nebude možné zahájit v prosinci diskusi o budoucích vztazích EU s Velkou Británií,“ řekl Barnier po šestém kole jednání.

Jednání „trochu pokročila”, ale je na některých bodech je potřeba pracovat, řekl Barnier. Británie odmítá vybudovat hranici s Irskem.

LATEST: Brexit talks are "making some progress" but several points need more work, Michel Barnier says https://t.co/0Ifdl9EWDg pic.twitter.com/PBLyK4pEgI