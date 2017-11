„Ustavili jsme parlamentní výbor, aby prozkoumal možnosti dodatku k ústavě, který by lépe odpovídal touhám některých Katalánců,“ řekl Dastis BBC, aniž by upřesnil, co by mohl tento bod obsahovat.

„Uznáváme, že politická situace vyžaduje, abychom se tím zabývali, ale v každém případě je jasné, že rozhodnutí, které bude přijato, bude přijato všemi Španěly,“ řekl ministr s tím, právní úprava může do budoucna napomoci vyřešit katalánskou krizi.

Formulace ale naznačuje že by o odtržení nehlasovali jen obyvatelé sedmimiliónového regionu, ale celé 47miliónové Španělsko, což je vzdáleno přání odvolaného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, který by chtěl, aby hlasovali jen obyvatelé Katalánska.

Katalánsko

FOTO: Mapy.cz

Ministr také vyjádřil také lítost, že při zásazích policie proti demonstrantům, kteří hlasovali, v nepovoleném referendu byli zraněni katalánští občané, dodal ale, že orgány nepoužily při zásazích neadekvátní sílu. Dříve ale tvrdil, že některé záběry jsou zfalšované.

Tažení proti separatistickým vůdcům

Španělsko nadále nepřestává v útocích na vůdce separatistů. Ministryně pro životní prostředí Isabel García Tejerinová obvinila Puigdemonta, že nelegálním vyhlášením nezávislosti Katalánska zaútočil proti celému Španělsku. Španělský list El Mundo zveřejnil dokument, který ukazuje, že Puigdemontův kabinet měl už v červnu hotový rozpočet nezávislého Katalánska a že odtržení plánoval dlouhodobě.

Puigdemont je nyní v Belgii a Madrid žádá jeho vydání. Rozhodovat se o něm bude 17. listopadu. Odvolaný premiér má zájem kandidovat v katalánských předčasných parlamentních volbách vypsaných na 21. prosince. To mu Madrid umožnil, ovšem, pokud by mezitím byl odsouzen, nešlo by to.

Puigdemontovi se ale nepodařilo sestavit jednotnou kandidátku všech separatistických stran. Koalice by byla bývala musela být hotová do úterý, kdy byl poslední termín pro registraci do voleb.