„Od loňského dubna měl časově omezené povolení k pobytu s dodatečnou ochranou,“ napsal list s tím, že bezpečnostní složky na sebe Syřan až donedávna ničím neupozornil. Speciální zásahové jednotky spolkové policie, Spolkového kriminálního úřadu a zemské policie Meklenburska-Předního Pomořanska podezřelého zatkly v šest ráno v paneláku ve schwerinské čtvrti Neu Zippendorf, kde žijí převážně uprchlíci.

Osamělý vlk?

Podle vyšetřovatelů se nejpozději letos v červenci rozhodl odpálit v Německu bombu s cílem zabít a zranit co nejvíce lidí. Na jejím sestrojení poté začal pracovat, přičemž podle policie už poměrně pokročil. Výbušnina, kterou se chystal zřejmě odpálit na dálku, měla být zřejmě na bázi triaceton triperoxidu (TATP). Tomuto explozivu se přezdívá Satanova matka.

Satanova matka má sílu jako tritol Pro vojenské účely se triperoxid acetonu prakticky nepoužívá. Je to kvůli jeho těkavosti, citlivosti na náraz, teplotu a vnější vlivy. Proces výroby výbušných zařízení z něj je tak velmi nebezpečný. Právě proto dostal přezdívku Satanova matka. Má přibližně stejnou detonační sílu jako tritol.

Syřan podle Franke Köhlerové, mluvčí Spolkové prokuratury, udržoval kontakty s lidmi z islamistické scény včetně muže, který tvrdil, že je vojákem Islámského státu (IS). Pro to, že by ale i Jámin A. byl přímo členem IS, zatím nejsou důkazy.

„Vyšetřování dosud neodhalilo žádné indicie, že by do příprav teroru byli zapojeni další lidé,“ upřesnila Köhlerová s tím, že Syřana nebudou vyšetřovat pro závažné podezření z členství v teroristickém uskupení, ale pro přípravu závažného zločinu ohrožujícího stát.

Také podle televize MDR se bezpečnostní složky kloní k tomu, že Jámin A. působil jako osamělý vlk. Zadrženého, jenž si od července obstaral elektronické součástky i chemikálie pro výrobu nástražně-výbušného systému, eskortovali včera před vyšetřovacího soudce Spolkového soudního dvora. Ten na Syřana uvalil vazbu.

Němci prý dostali tip od cizí služby

Vyšetřovatelé zatím pomlčeli o výsledcích domovních prohlídek, které policie provedla jak ve Schwerinu, tak v Hamburku. „Bezpečnostní složky včasným zásahem zabránily v tomto případě závažnému teroristickému útoku,“ shrnul spolkový ministr vnitra Thomas de Maiziere. Ocenil, že se osvědčila spolupráce mezi protiteroristickými úřady jak na spolkové, tak zemské úrovni, i koordinaci se zahraničními partnery.

Televize MDR dodala, že podle zasvěcených zdrojů na Syřana upozornila Němce nejmenovaná zahraniční zpravodajská služba, která na něj narazila při svém vyšetřování. Německo od loňska zasáhlo několik islamistických útoků. Ten nejhorší si v prosinci v Berlíně vyžádal 12 obětí a 66 zraněných.