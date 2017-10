„S ohledem na aktuální situaci to není nerealistické,” prohlásil tajemník o možném udělení azylu, pokud by o něj Puigdemont požádal. Zástupce vlámských nacionalistů Francken ze separatistické Nové vlámské aliance (NV-A) se obává, že Madrid postaví katalánského expremiéra před soud, který nebude zcela spravedlivý. Puigdemontovi hrozí stíhání za nerespektování nařízení a zpronevěru kvůli uspořádání zakázaného říjnového referenda o nezávislosti Katalánska.

Michel řekl, že žádost Puigdemonta o azyl „není vůbec na pořadu jednání”. „Žádám Thea Franckena, aby nepřiléval olej do ohně,” dodal. Odmítavě se k úvahám o azylu vyjádřil i vicepremiér Alexander De Croo.

Jako nepřijatelný kritizoval Franckenův výrok španělský europoslanec Esteban González Pons, který je mluvčím vládní lidové strany premiéra Mariana Rajoye.

Španělská vláda má od soboty přímou správu nad autonomním regionem Katalánsko. Učinila tak poté, co katalánský parlament, ovládaný separatisty, v pátek schválil rezoluci o nezávislosti.

Vlámští separatisté



Vlámští nacionalisté usilují v Belgii dlouhodobě o odtržení. Představitelé vládní strany Nová vlámská aliance (NV-A) opakovaně prohlásili, že chce dosáhnout odtržení Vlámska do deseti let. Podobně jako Katalánsko, také Vlámsko odvání do rozpočtu více než dostává, peníze jdou do chudšího frankofonního Valonska. Vlámové ale představují 60 procent obyvatel Belgie.

Madrid má převzít správu Katalánska



Funkci katalánského premiéra převzal Rajoy, který většinu kompetencí delegoval na místopředsedkyni španělské vlády Sorayu Sáenzovou. Puigdemont ale sesazení neuznal a vyzval k pokračování nenásilných snah o samostatné Katalánsko.

Španělský premiér hovoří v Senátu

FOTO: Susana Vera, Reuters

V pondělí má začít přebírání kontroly nad úřady Madridem. Nucená správa má trvat přinejmenším do regionálních voleb, které španělský premiér Mariano Rajoy stanovil na 21. prosince.

Nejasný zůstává osud katalánského premiéra Carlese Puigdemonta. Podle médií by španělský generální prokurátor José Manuel Maza mohl již v pondělí nařídit jeho zatčení, neboť se chystá sesazenou katalánskou vládu tento týden obvinit ze vzpoury. Pokud soud 54letého Puigdemonta shledá vinným z tohoto trestného činu, hrozí mu až 30 let vězení.