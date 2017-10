20:31 - Španělský premiér Mariano Rajoy po krizovém zasedání vlády oznámil, že Madrid vyhlášení katalánské nezávislosti neuznává. Rozhodl se sesadit katalánskou vládu, rozpustit parlament a vyhlásit v autonomní oblasti předčasné volby. Ty by se měly konat 21. prosince letošního roku. Odvolán bude také šéf katalánské policie. Vládu nad Katalánskem převezmou centrální úřady v Madridu. Pátek označil španělský ministerský předseda za „velmi smutný den“.

Katalánský separatista s vlajkou

FOTO: Yves Herman, Reuters

20:20 - K jednostrannému vyhlášení nezávislosti Katalánska se vyjádřil také šéf Evropského parlamentu Antoni Tajani. „Vyhlášení nezávislosti, které odhlasoval katalánský parlament, je porušením právního řádu, španělské ústavy a katalánské autonomie... Nikdo v Evropské unii vyhlášení (nezávislosti) neuzná,“ uvedl Tajani.

Náměstí i ulice Barcelony jsou i po setmění plné lidí slavících vyhlášení katalánské nezávislosti.

FOTO: Juan Medina, Reuters

19:43 - Katalánská krize se projevila i na španělské tradiční vánoční loterií El Gordo (Tlouštík). Od léta jsou vyprodané loterijní lístky s číslem "00155". Totéž číslo má ústavní článek, jehož aplikaci dnes schválil španělský Senát a který umožňuje omezit autonomii regionu, pokud jeho vedení porušuje ústavu.

19:23 - Španělská prokuratura oznámila, že v příštím týdnu zahájí proti katalánskému premiérovi Carlesu Puigdemontovi řízení s cílem obvinit ho ze vzpoury. Hrozí mu trest 25 až 30 let vězení.

Katalánský premiér Carles Puigdemont

FOTO: Albert Gea, Reuters

19:19 - Italská vláda reagovala stejně jako francouzská a britská. Nezávislost Katalánska neuznává.

18:52 - Nezávislé Katalánsko neuzná ani Francie. „Vždy jsem říkal, že mám ve Španělsku jediného partnera pro jednání a tím je premiér Rajoy. Ve Španělsku vládne právní řád s ústavními pravidly. Mariano Rajoy chce, aby tato pravidla byla dodržována a má v tom mou plnou podporu,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron.

18:30 - Reakce už přišla také z Velké Británie. „Spojené království neuznává a neuzná vyhlášení nezávislosti katalánským parlamentem. Je založeno na hlasování, které bylo španělskými soudy shledáno jako nelegální,“ prohlásil podle Sky News mluvčí premiérky Theresy Mayové.

18:19 - Španělský ústavní soud zahájil úkony proti jednostrannému vyhlášení katalánské nezávislosti.



18:01 - Mluvčí německé vlády Steffen Seibert na Twitteru oznámil, že spolkový kabinet „jednostranné vyhlášení nezávislosti regionálním parlamentem neuznává“.

17:40 - Spojené státy považují Katalánsko za nedílnou součást Španělska, proto podporují úsilí španělské vlády udržet zemi jednotnou, oznámilo americké ministerstvo zahraničí. „Katalánsko je nedílnou součástí Španělska a Spojené státy podporují ústavní opatření španělské vlády, které mají udržet Španělsko silné a jednotné," uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová.

17:27 - Mluvčí Severoatlantické aliance oznámil, že NATO považuje katalánskou krizi za vnitrostátní problém Španělska a musí ho proto vyřešit vláda v Madridu.

16:57 - Vrchní španělský prokurátor hodlá katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a členy jeho vlády obvinit z povstání, za což je podle španělského práva možné uložit trest až pětadvacet let vězení.

16:45 - Hlavní separatistická skupina v Katalánsku podle stanice Sky News vyzvala zaměstnance místní samosprávy, aby neplnili příkazy centrální vlády v Madridu a kladli mírumilovný odpor.

16:39 - Česká diplomacie v prohlášení podpořila řešení sporu dialogem mezi oběma stranami. „ČR je přesvědčena, že vnitropolitickou situaci ve Španělsku lze řešit pouze právními kroky a dialogem v rámci španělského ústavního systému,” píše ministerstvo zahraničí. Česko nadále považuje Katalánsko za součást Španělska.

16:26 - „Doufám, že španělská vláda dá přednost síle argumentu před argumentem síly," doplnil na Twitteru šéf Evropské rady Donald Tusk.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.