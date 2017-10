„Má dva rukojmí a brokovnici, viděl jsem ho jít s rukojmím, měl brokovnici u jeho hlavy,” uvedl svědek Chris Carpenter. List The Sun uvedl, že muž měl brokovnici s upilovanou hlavní. Vtrhl do areálu Berdmuda parku, kde je kino, dětské hřiště a kuželkárna.

Podle svědka Lloyda Weightmana přišel muž do kuželkárny se zbraní a řekl jim: „Vypadněte.”

A witness to an "ongoing incident" in Nuneaton says police have told her a man with a shotgun "had hostages" pic.twitter.com/k5TiOZ6Q63