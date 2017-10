Wilshaw přiznal, že být současně nacista a homosexuál s židovskými předky představuje rozpor. Angažoval se v britské neonacistické Národní frontě.

„Jsou tam další lidi ve vedení Národní fronty, kteří jsou otevřeně homosexuální. A ne všichni si třeba všimnou toho protikladu, že je nesmysl vést homofobní organizaci, když jsi homosexuál,“ uvedl.

Rozpor si prý uvědomil ve chvíli, kdy začal sám čelit homofobním útokům: „Je to hrozně sobecké, ale je to pravda. Viděl jsem, jak se lidé zneužívali, jak se na ně křičelo, ale teprve až když se to obrátí proti vám, uvědomíte si, že jste dělal něco špatného.“

Wilshaw pomáhal v osmdesátých letech organizovat akce neonacistické Národní fronty a pak vstoupil do Britské národní strany. Flirtoval i s nebezpečnými skupinami, jako je Racial Volunteer Force. Ještě letos promlouval na vystoupeních ultrapravice.

Neo-Nazi leader Kevin Wilshaw quits movement, calls racism 'rubbish', and reveals he is gay with Jewish heritage https://t.co/7TYMDdbZzO — Joe Watch (@mcelderrytruth) 17. října 2017

V rozhovoru přiznal, že byl letos v březnu krátce vězněn za nenávistné rasistické výroky na internetu, že na počátku devadesátých let vandalsky poničil mešitu v Aylesbury a v Leedsu někomu rozmlátil židli o hlavu. Přiznal, že sám zranil lidi. „Ale ne nevyprovokovaně, v obraně,“ trvá na svém Wilshaw. Popřel, že by osobně útočil na příslušníky menšin: „Nikdy jsem to nedělal, ale viděl jsem incidenty, kdy si skupina lidí vybírala černé. Zvedl se mi z toho žaludek, odmítal jsem to a potlačil jsem to v sobě.”

Cítí vinu a prázdnotu



Dodal, že se cítí provinile za to, co dělal v minulosti, a současně přiznal, že je těžké zaplnit prázdnotu, kterou dříve vyplňovala jeho ultrapravicová činnost.

Nyní proto míní aktivně vystupovat proti neonacistům: „Chci je poškodit, ne obyčejné lidi, ale lidi, kteří propagují tohle svinstvo. Chci jim ublížit a ukázat, že to, pro co žijí, je lež.“

Kromě toho, že je homosexuál, přiznal, že jeho matka má židovský původ: „Ona byla částečně Židovka, dívčí jméno měla Benjaminová, z této strany máme židovskou krev.“ Když žádal o vstup do Národní fronty, zmiňoval se přitom o své nenávisti k Židům. Nyní přiznal: „Termín Židé představuje globální masu lidí bez tváře, ne individua. To je zobecnění, které vedlo k tomu, že bylo záměrně zavražděno šest miliónů lidí.“

Uvedl, že k ultrapravici se dostal už v dětství a že důvodem bylo, že neměl kamarády. „Neměl jsme ve škole mnoho přátel, chtěl jsem být součástí nějaké party a myslel jsem si, že zapojením do něčeho takového by mohlo vzniknout kamarádství. Dokonce i když skončíš ve skupině lidí, jejichž extrémní názory jsou odříznuté od zbytku společnosti, máš pocit kamarádství, protože jsi členem skupiny, na kterou druzí lidé útočí.“