Lidé se ale hlavně nemohli dohodnout, jaká je to vlastně barva. Většina tvrdila, že žlutá ale s oranžovými a červenými nádechy.

Obyvatel Londýna si fotí oranžové nebe

„Apokalypsa brexitu má podle předpovědí vyvolat oheň a věčné zatracení,” komentoval na Twitteru neobvyklý jev uživatel @mcdonnellandco. „Ha, zdá se, že odpůrci brexitu měli pravdu,” objevilo se pod hashtagem #BrexitApocalypse.

Další uživatel RupertMyers zase uvedl: „Prvního kroku v brexitu bylo dosaženo. Británie se vrátila do sépiové barvy.“

The first step in a successful Brexit has been achieved. Britain has been returned to sepia colour #redsun pic.twitter.com/NbyshzenZC — Rupert means Brexit👻 (@RupertMyers) 16. října 2017

„Není to žádná apokalypsa, to jen prach v ovzduší obarvuje nebe do červena,” uváděl komentáře na pravou míru Grahame Madge z britské Národní meteorologické agentury. Ústav musel zodpovídat množství dotazů od znepokojených občanů.

Saharan dust & tropical air from #Ophelia has brought the #redsun to Loughborough! Captured with our iconic weathervane on campus earlier. pic.twitter.com/ovtkB7EjQA — Loughborough Uni (@lborouniversity) 16. října 2017

Za neobvyklým jevem stála bouře Ophelia, která si v Irsku vyžádala již tři oběti a s sebou nesla prach a písek z jižní Evropy a Afriky. Přispěly k tomu ale taky požáry zuřící v Portugalsku a na severozápadě Španělska. V ovzduší byl kromě saharského písku i kouř a prach. Kouř přitom putoval více než 1600 kilometrů.

Bouře zbarvila nebe nad Londýnem do oranžova.

V úterý už se nečeká, že bude jev možné pozorovat, neboť se má změnit počasí.