Řecko předkládá o migraci falešná čísla, tvrdí Die Welt

Každý měsíc dorazí do Německa 15 tisíc nových žadatelů o azyl. Většina z nich přichází po „uzavřené“ balkánské cestě. Aby nebyl průnik migrantů nápadný, předkládá vláda v Aténách falešná čísla. Tvrdí to německý nedělník Welt am Sonntag.