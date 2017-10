Hurikán Ophelia je výjimečný tím, že se vytvořil daleko východněji v Atlantiku, než běžně hurikány vznikají. Neřítí se tak ke Karibiku a americké pevnině, což je obvyklé, nýbrž severovýchodním směrem. V noci středoevropského času se přehnal nad Azorskými ostrovy a nyní míří směrem k Britským ostrovům.

Na Irsko by měla udeřit v pondělí, tedy shodou okolností právě v den, kdy uplyne přesně 30 let od Velké bouře, jež v roce 1987 zabila v Británii dvě desítky lidí a skácela odhadem na 15 miliónů stromů, upozornila agentura AP.

Irské úřady vyhlásily na západě země nejvyšší stupeň pohotovosti. Podle BBC by síla větru ve chvíli, kdy dosáhne západního pobřeží Irska mohla citelně oslabit, i tak by však mohl způsobit nepříjemnosti.

Irsko by měl vítr zasáhnout v poledne tamního času (v jednu hodinu odpoledne středoevropského času). Poté by měl pokračovat směrem na severozápad do Skotska. Britské ostrovy by mohl opustit zhruba o 24 hodin později.

Předpověd postupu hurikánu Ophelia podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA)

FOTO: NOAA

V sobotu síla Ohpelie dosahovala třetího stupně z pěti na stupnici síly hurikánů. Na sedmi z devíti Azorských ostrovů byla vyhlášena nejvyšší pohotovost. Podle zástupce civilní obrany byly nicméně škody minimální. Po půlnoci středoevropského času hurikán Azory opustil.

Current intensity of #Ophelia (105 mph) is strongest for hurricane this far east ( 34.7°W) in Atlantic outside of tropics since Gordon-2012. pic.twitter.com/a7gJVBAPlm