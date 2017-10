„Byly obviněny dvě osoby, jedna z vraždy, druhá z loupeže,“ řekl Čižnár na tiskové konferenci.

Náměstek generálního prokurátora Peter Šufliarsky potvrdil, že z vraždy byl obviněn Jozef R. (43), který je ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost. Přepadl banku v obci Smolenice v masce českého exprezidenta Klause.

„V případě vraždy právníka Valka bylo vykonáno 12 prohlídek místa činu a 108 výslechů svědků,“ dodal Šufliarsky.

Pachatel už sedí za jinou trestnou činnost. Loupil v bance v masce Václava Klause

FOTO: Policie SR

Policejní prezident Tibor Gašpar řekl, že obvinění se v říjnu 2010 domluvili na loupeži ve vile prominentního právníka v obci Limbach nedaleko Bratislavy. „Domluvili se, že skutek vykonají v jeho přítomnosti. Valka přinutili otevřít dveře vily tím, že do domu vpustili zapáchající chemikálii. Po vniknutí do domu Jozef R. zastřelil Valka výstřelem do levé části hrudníku,“ konstatoval Gašpar.

Po odchodu z místa činu se Jozef R. zbavil vražedné zbraně. „Vražedná zbraň byla nalezena letos na základě výpovědi druhého pachatele loupeže Jaroslava K., který je rovněž ve výkonu trestu,“ dodal Gašpar.

Valko vystupoval jako právník ve velkých kauzách, v nichž šlo o miliardy. Pachatelé se pravděpodobně proto zaměřili na jeho osobu. Policejní prezident však potvrdil, že z Valkova domu si nakonec pachatelé nic neodnesli. Gašpar to připsal tomu, že po neplánované vraždě nastala pravděpodobně panika a pachatelé z místa činu urychleně zmizeli.