Jucker podle listu The Daily Telegraph v Tallinnu, kde jednají špičky EU, uvedl, že by se musel stát „zázrak“, aby rozhovory o brexitu dospěly v říjnu tak daleko, že by se hovořilo o ekonomických a obchodních otázkách.

Brusel trvá na tom, že nezačne jednat o obchodních otázkách, dokud se nepokročí v klíčových tématech zachování práv občanů EU v Británii, hranice mezi Irskem a severním Irskem a v tom, kolik Londýn zaplatí do pokladny EU. [celá zpráva]

Sumu neuvedla ani britská premiérka Theresa Mayová při svém projevu ve Florencii, i když se o různých částkách předem spekulovalo. Slíbila jen, že Británie bude přispívat. [celá zpráva]

Britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker

FOTO: Reuters

Jednání o nové podobě EU

Předseda Evropské rady Donald Tusk se ve svém projevu v Tallinnu věnoval tomu, jak postupovat při změnách stávající podoby Evropské unie. Podle informovaných diplomatů je cílem této iniciativy především určit, jakým přesně způsobem by měly unijní země k nadcházejícím debatám o budoucnosti a reformách EU přistupovat.

Tusk zdůraznil, že pokud jde o novou podobu Evropské unie a eurozóny, je třeba především hledat „skutečná řešení skutečných problémů”, postupovat krok za krokem a přitom zachovat jednotu všech členských zemí bloku. Juncker poznamenal, že rok 2024 by mohl být dobrým datem, kdy by nyní zvažované reformy unie mohly být dokončeny.

Návrhy týkající se prohloubení hospodářské a měnové unie předloží komise v prosinci. Zahrnovat by měl návrh, aby unijní rozpočet obsahoval oddíl související s eurozónou. Ve stejném měsíci také komise přijde s návrhem na vznik funkce evropského ministra hospodářství a financí, který by byl místopředsedou komise a také řídil ministerská jednání.

Z podkladových materiálů pro tallinnské jednání mimo jiné vyplývá, že v září 2018 Evropská komise plánuje zveřejnit dokument zabývající se „posílením efektivity u kormidla EU”.