Po Středozemním moři do Evropy připlulo o polovinu méně migrantů než loni

Do Evropy se od začátku letošního roku dostalo přes Středozemní moře 134 549 migrantů. To je o více než polovinu méně než za stejné období loňského roku, kdy do Evropy připlulo 302 175 lidí. V úterý o tom informovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).