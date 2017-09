Rozhodující silou pro změny v EU bude francouzsko-německý tandem, domnívá se Macron. V současnosti podle něj v EU chybí "kultura spolupráce", unie je "příliš slabá, příliš pomalá a příliš nevýkonná".

Země, které budou mít zájem se podílet na jeho vizi evropské budoucnosti, by podle něj mohly v příštích týdnech vytvořit skupinu věnovanou "znovuzaložení Evropy". V budoucí Evropské unii, která projde obrodou a která bude jednodušší, bude mít podle Macrona opět své místo také Velká Británie, která se loni rozhodla pro odchod z bloku.

Méně eurokomisařů

Macron se vyslovil pro "Evropskou komisi o patnácti členech". Nyní do komise svého zástupce vysílá každá z osmadvaceti členských zemí EU. Poslance Evropského parlamentu by si měli podle jeho představ voliči vybírat i z mezinárodních kandidátech, na jejichž základě by se obsazovala polovina všech poslaneckých křesel.

Společný obranný rozpočet



Macron se vyslovil také proto, aby Evropská unie posílila svou bezpečnost vytvořením společného obranného rozpočtu a evropské intervenční síly, které by měly společnou doktrínu.

V zahraniční politice je podle francouzského prezidenta nutné stanovit si cíle v oblasti Středozemního moře a severní Afriky, odkud do Evropy přichází tisíce migrantů.

Aby se dala migrace zvládnout, bude potřeba reformovat unijní imigrační politiku, vytvořit evropský azylový úřad a společnou databázi žadatelů o azyl, řekl dále Macron.

Společná reakce na mimořádné situace



Macron navrhl také vznik evropské prokuratury pro boj proti kriminalitě a terorismu, ale například i společné civilní obrany v mimořádných situacích.

Ve svém projevu odsoudil francouzský prezident evropské politiky, kteří dopustili, aby se o EU začalo pochybovat a aby ji lidé začali vnímat jako bezmocnou byrokracii.

„Dopustili jsme, aby se uchytila myšlenka, že za všechno může Brusel, musíme si ale uvědomit, že my jsme Brusel,” řekl Macron. Evropská unie je nyní podle něj křehčí, neboť je vystavena přeháňkám globalizace.