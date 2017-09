Podle policejní informace se Čech vydal se svým šestadvacetiletým krajanem na výstup jižní stěnou Kraxenbergu.

Při zakládání mezijištění se uvolnil českému horolezci kámen a on se pak zřítil do hloubky asi 25 metrů. Záchranáři ho pomocí lan vyzdvihli do speciálního vrtulníku a přepravili do okresní nemocnice ve městě Kirchdorf an der Krems.