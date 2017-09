Po brexitu by ještě dva roky mohla platit stará pravidla, uvedla Mayová

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek během svého vystoupení v italské Florencii uvedla, že 29. června 2019 bude Británie pryč z EU, mluvila však také o nutnosti dvouletého přechodného období, kdy by se vše, co se v rámci jednání o podmínkách brexitu domluví, mělo zavádět. Během této lhůty by Spojené království a členské země měly mít vzájemně přístup na své trhy a nadále by platila unijní pravidla.